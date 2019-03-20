СБР попросил IBU не перечислять средства за достижения российских биатлонистов

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с выполнением организаций «дорожной карты» для восстановления статуса постоянного члена Международного союза биатлонистов (IBU).

«У меня нет сомнений в том, что победит разум. Ни по одному пункту „дорожной карты“ восстановления статуса СБР нас невозможно упрекнуть в каком-либо противодействии. Мы даже написали в IBU письмо по поводу денег, которые мы должны выплатить, потому что постоянно получаем какие-то новые данные. То за одно заплати, то за другое. А ведь IBU каждой национальной федерации периодически перечисляет разные суммы за те или иные достижения. Так вот, мы попросили руководителей IBU оставить у себя положенные нам деньги, пока они там не определятся, сколько же мы всё-таки должны. Как бы на депозите. Когда определитесь окончательно, тогда и совершим взаиморасчёт», — цитирует Нуждова «Р-Спорт».

IBU рассмотрит вопрос о восстановлении статуса СБР на внеочередном конгрессе в сентябре 2019 года.