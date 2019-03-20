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Зеппельт: участники «Тур де Франс» могу быть вовлечены в дело врача из Эрфурта

Зеппельт: участники «Тур де Франс» могу быть вовлечены в дело врача из Эрфурта
Другие / Велоспорт

Немецкий журналист Хайо Зеппельт раскрыл новые сведения о допинговом деле с разоблачением спортивного врача из Эрфурта Марка Шмидта.

«Всё больше свидетельств того, что велогонщики из команд, участвующих в «Тур де Франс», могут быть вовлечены в недавнее немецко-австрийское дело о допинге, распространением которого занимался врач из Эрфурта», — написал Зеппельт в «Твиттере».

В конце февраля во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия) австрийская и немецкая полиция задержала пятерых спортсменов. Всем им были предъявлены обвинения в использовании кровяного допинга. Позже в немецком городе Эрфурте была обнаружена лаборатория доктора Шмидта, в которой находилось свыше 40 пакетов с кровью. Было заявлено, что кровь может принадлежать спортсменам из разных видов спорта и разных стран.

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