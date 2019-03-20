Тренер сборной России: про Бабикова вообще ничего говорить не хочу

Тренер резервной женской сборной России по биатлону Андрей Падин прокомментировал позицию Виктории Сливко и Антона Бабикова, которые посчитали, что им лучше выступать на Кубке IBU, чем стремиться на чемпионат и этапы Кубка мира.

«Про Бабикова вообще ничего говорить не хочу. У Сливко же на самом деле было стремление отобраться на чемпионат мира. Но она молодец в том плане, что трезво оценивает свои возможности. Перед ней на этот сезон стояла задача получить максимум соревновательной практики. Ведь на этапе Кубке мира ты можешь неудачно пробежать спринт и потом не попасть вообще больше ни на одну гонку. На Кубке IBU такого не бывает. Сливко хотела полностью пробежать весь сезон, посмотреть, как будет развиваться её скорость, где и когда будут западения… Это огромный плюс, что она получила такой опыт. Теперь ей и на этапы Кубка мира будет легче выходить. Я вообще всегда был сторонником того, что, когда спортсмен начинает показывать результаты, его бы лучше обкатать ещё год-другой на этапах Кубка IBU, а потом уже брать на Кубок мира.

Если тренер работает, он знает, как правильно дозировать нагрузку. А когда начинают шарахаться: человек хорошо пробежал, и его срочно везут на Кубок мира… Мне кажется, это не совсем целесообразно», — цитирует Падина «Спорт-экспресс».

Падин также прокомментировал решение Евгения Гараничева отказаться от участия в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Мне сложно тут что-то комментировать, потому что не знаю всей правды, а рассуждать с позиции диванного болельщика не хочу. В сплетнях не участвую. Но думаю так: даже если Гараничев действительно сам отказался, лично я бы не выносил этот факт наружу, а сказал бы, как сделали итальянцы с Вирер: «Спортсмен приболел», — сказал тренер.

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