Сливко: Губерниев комментировал почти каждое моё фото — секс, секс, секс

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о комментариях, которые в её «инстаграме» оставлял Дмитрий Губерниев.



«Губерниев в «Инстаграме» комментировал почти каждое моё фото: «Вика, ты секс мирового биатлона, волшебство красоты и секса». Секс, секс, секс. Понятия не имею, что его подвигло на такие слова. И я ему написала лично – по-хорошему, по-доброму: «Дмитрий, можно не комментировать в таком роде?» Я не хочу его обидеть – тем более он при первой же возможности скажет, что думает обо мне.



И он тут же оставил комментарий: «Друзья, я ошибся, секс мирового биатлона – не Сливко, а Магдалена Нойнер». С этого момента в моём «инстаграме» не было ни одного комментария Дмитрия про секс», – приводит слова Сливко Sports.

Сливко вошла в состав сборной России на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.