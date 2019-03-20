Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Сливко: Губерниев комментировал почти каждое моё фото — секс, секс, секс

Фото: РИА Новости
Сливко: Губерниев комментировал почти каждое моё фото — секс, секс, секс
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о комментариях, которые в её «инстаграме» оставлял Дмитрий Губерниев.

«Губерниев в «Инстаграме» комментировал почти каждое моё фото: «Вика, ты секс мирового биатлона, волшебство красоты и секса». Секс, секс, секс. Понятия не имею, что его подвигло на такие слова. И я ему написала лично – по-хорошему, по-доброму: «Дмитрий, можно не комментировать в таком роде?» Я не хочу его обидеть – тем более он при первой же возможности скажет, что думает обо мне.

И он тут же оставил комментарий: «Друзья, я ошибся, секс мирового биатлона – не Сливко, а Магдалена Нойнер». С этого момента в моём «инстаграме» не было ни одного комментария Дмитрия про секс», – приводит слова Сливко Sports.

Сливко вошла в состав сборной России на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.

Сливко: это просто нереальные эмоции, когда практически все «глобусы» – твои
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент