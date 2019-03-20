Сливко: мне писали: «Ты черепаха, хорошо стрельнула – повезло»

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как раньше реагировала на критику со стороны болельщиков. В нынешнем сезоне она победила в общем зачёте Кубка IBU.



«Я никогда не отличалась суперскоростью, но с юниоров у меня получается стрельба – в основном с ней и связаны успехи. И примерно с тех же времен иногда проскакивали комментарии: ты черепаха, хорошо стрельнула – повезло. Их было немного, но в прошлом году началась жесть.



Какое-то время я воспринимала это с юмором, показывала девочкам: смотрите, у меня новые комментарии/сообщения, назвали так и так. Но потом стало несмешно: куда ни зайди – везде про меня. Даже когда статья про другого человека, в комментариях почему-то всплываю я.



Не думаю, что это сильно влияло на результаты. На старт выходила в нормальном настроении, депрессии не было. Больше всего удивлял негатив после хороших гонок: выиграла медаль Евро – это моя первая взрослая награда, но все опять пишут гадости. Хотя мне казалось, что я исправляю ситуацию.



Наверное, отвечать людям так, как я тогда, не стоило. Вообще, не стоит воевать с толпой, которую ты тем более не видишь – бесполезно. Никому не посоветую больше так делать – и сама больше не буду, сделала выводы. Все спортсмены стремятся к лучшему, но не всем быть чемпионами. Один из тысячи – да, наверное, станет олимпийским чемпионом. Это нормально, я понимаю. Сейчас я читаю про биатлон только статьи и новости, но не комментарии. Так легче», – цитирует Сливко Sports.

Сливко вошла в состав сборной России на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.