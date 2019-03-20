Вице-президент СБР сравнил Васильеву с ребёнком, наложившим в штаны

Первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию вокруг биатлонистки Маргариты Васильевой, которая пропустила три допинг-теста. В зависимости от степени вины спортсменки срок дисквалификации за такое нарушение может составить от одного до двух лет.

Спортсменка призналась, что у неё возникли трудности с заполнением данных в системе ADAMS.

«Мой подход, как руководителя СБР, таков: заполнение форм в системе ADAMS – личное дело спортсмена. Он сам должен за этим следить. Это его персональная ответственность. Никакой помощи со стороны федерации не предполагается.



Это как в детском садике. Ребёнок может во время прогулки таких вещей в штаны наложить! Можно ведь сказать, а что же ему никто не помог? Почему его не проинструктировали? Так инструктировали! И мама, и воспитательница. Говорили, чтобы руку поднял, если что-то захотел. Тем не менее всякое на прогулках случалось. Так и здесь. Когда Васильева получила третий «флажок», от неё потребовали написать объяснение, почему так получилось. От неё лично потребовали, не от СБР. И Алексей Лагуточкин, уже не как главный врач сборной, а как ответственный за антидопинговую работу, оказал Васильевой помощь. В том числе в части перевода.



Ну и мы тоже поучаствовали. Посоветовали ничего не придумывать, а написать, как есть. Я, наверное, вызову возмущение, но скажу, что и это было лишнее. Если закреплена за тобой персональная ответственность, будь добра, сделай.



Это ведь не юношеская и не юниорская сборная, это взрослая команда. Мы любим говорить, что у нас в сборной профессионалы. Но профессионал – это человек, который получает деньги за определенную работу. Надо перестать смотреть на спортсменов, как на богов. Надо смотреть на них как на работников. Выполнил работу – получи зарплату. Выполнил на 120%, получи премию, вот и всё», – цитирует Нуждова «Р-Спорт».

Васильева пропустила чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде.