Зеппельт: услугами допинг-врача из Эрфурта пользовался минимум 21 спортсмен

Немецкий журналист Хайо Зеппельт в «Твиттере» сообщил новые сведения по делу о спортивном враче из Эрфурта Марке Шмидте, курировавшем допинговую сеть, которую раскрыли австрийские и немецкие правоохранительные органы.

По словам Зеппельта, всего услугами доктора начиная с конца 2011 года пользовался минимум 21 спортсмен. Они являлись представителями восьми европейских наций и пяти видов спорта, три из которых являются зимними. Допинговая сеть осуществляла свою работу даже во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. За свои услуги с каждого спортсмена Шмидт брал от 4 до 12 тыс. евро за сезон.

Допинговая сеть Шмидта была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга.