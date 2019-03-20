Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Медведева — 4-я

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Второе место заняла японка Каори Сакамото. Третий результат продемонстрировала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Россиянка Евгения Медведева стала четвёртой, её соотечественница Софья Самодурова — девятой.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Женщины. Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) — 82,08.
2. Каори Сакамото (Япония) — 76,86.
3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 75,96.
4. Евгения Медведева (Россия) — 74,23.
5. Ын Су Лим (Южная Корея) — 72,91.
6. Мэрайя Белл (США) — 71,26.
7. Рика Кихира (Япония) — 70,90.
8. Сатоко Мияхара (Япония) — 70,60.
9. Софья Самодурова (Россия) — 70,42.
10. Бради Теннелл (США) — 69,50.
Произвольную программу фигуристки представят 22 марта. Чемпионат мира в Сайтаме завершится 24 марта.