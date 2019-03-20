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Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Медведева — 4-я

Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Медведева — 4-я
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Второе место заняла японка Каори Сакамото. Третий результат продемонстрировала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Россиянка Евгения Медведева стала четвёртой, её соотечественница Софья Самодурова — девятой.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Женщины. Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) — 82,08.
2. Каори Сакамото (Япония) — 76,86.
3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 75,96.
4. Евгения Медведева (Россия) — 74,23.
5. Ын Су Лим (Южная Корея) — 72,91.
6. Мэрайя Белл (США) — 71,26.
7. Рика Кихира (Япония) — 70,90.
8. Сатоко Мияхара (Япония) — 70,60.
9. Софья Самодурова (Россия) — 70,42.
10. Бради Теннелл (США) — 69,50.

Произвольную программу фигуристки представят 22 марта. Чемпионат мира в Сайтаме завершится 24 марта.

Фигурное катание. ЧМ-2019. Женщины. Короткая программа
20 марта 2019 года, среда. 09:05 МСК
1
Алина Загитова
Россия
82.08
2
Каори Сакамото
Япония
76.86
3
Элизабет Турсынбаева
Казахстан
75.96
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