Тарасова — о выступлении Медведевой: видела, что она занервничала на разминке

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление соотечественницы Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Зал встаёт, любят Женьку и будут любить — она сделала много всего хорошего. У неё не выдающийся контент, но она его прокатала. Могла бы каскад сделать лучше. Она каталась здесь без срывов на тренировках. И вдруг она занервничала на разминке, я видела.

Женя и Алина Загитова подняли уровень мирового женского катания за счёт своей конкуренции. Эти девочки, воспитанные Тутберидзе, сделали так, что весь мир смотрит женское фигурное катание. И нашу страну они провернули лицом к женскому фигурному катанию», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Короткую программу на чемпионате мира Медведева завершила с четвёртым результатом. Победу одержала Алина Загитова.