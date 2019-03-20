23 марта в Смоленске пройдёт чемпионат России—2019 по сумо

23 марта в Смоленске пройдёт чемпионат России по сумо. Главный старт сезона соберёт сильнейших сумотори страны во Дворце спорта «Юбилейный». Начало соревнований — в 10:00.

Кроме этого в преддверии национального чемпионата пройдут два первенства России среди молодёжи (мужчины и женщины) до 22 и до 24 лет. В общей сложности на серии турниров ожидается около 400 борцов из разных регионов, которые разыграют 51 комплект наград.

«На этих соревнованиях сформируется сборная команда России для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира 2019 года. Уверен, что сборная команда России в очередной раз подтвердит статус лидера мирового сумо! Сумо – это всегда было круто! А стало ещё круче с признанием Международным олимпийским комитетом нашего вида спорта на постоянной основе!» – прокомментировал предстоящий турнир почётный президент Федерации дзюдо России и Федерации сумо России Геннадий Калеткин.



Чемпионат Европы пройдёт 23 апреля в Таллине. Чемпионат мира состоится в Гонолулу (Гавайские острова, США) в октябре.