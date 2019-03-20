Медведева: на тренировках выполняю короткую программу в два раза лучше

Российская фигуристка Евгения Медведева оценила свой прокат в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). С результатом 74,23 балла она расположилась на четвёртой строчке. Лидирует россиянка Алина Загитова (82,08).



«Я сомневалась в своём каскаде — он плохо удался, но я рада, что завершила программу без серьёзных ошибок, что для меня хорошо на данный момент. Да, на тренировках я выполняю программу в два раза лучше. Но шаг за шагом надо преодолевать себя, я начала этот путь.



Я выполнила все свои мечты как спортсменка — побывала на Олимпиаде, по два раза выиграла всё. Люди мечтают попасть на Игры, а я абсолютно счастлива. То, что я делаю сейчас, делаю для себя, родных, публики, истории фигурного катания», – цитирует Медведеву ТАСС.

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