Зайцева: лично для меня чемпионат мира по биатлону стал сюрпризом

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась впечатлениями от прошедшего в Эстерсунде (Швеция) чемпионата мира. Россияне завоевали две серебряные и одну бронзовую награды.



«Чемпионат мира был весь чудесный, каждую гонку за медали боролись разные девочки. И Доротея Вирер, наверное, не ожидала завоевать золото. Лично для меня чемпионат мира стал сюрпризом.



Остались ли у Юрловой-Перхт силы после чемпионата мира? Думаю, да. Наоборот, она с энтузиазмом выступит на Кубке мира и постарается завоевать ещё одну медаль. Хорошо, что в её лице в команде есть лидер.

Логинов? Конечно, усталость есть. Так всегда бывает, когда ты повышаешь скорость бега, то стреляешь хуже. Тем не менее, на чемпионате мира он завоевал две медали, поэтому задачу выполнил", — цитирует Зайцеву сайт «Матч ТВ».



Заключительный этап Кубка мира пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.