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Загитова: прокатом я довольна

Загитова: прокатом я довольна
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Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Она заняла первое место с результатом 82,08 балла.

«Прокатом я довольна. Очень тепло встречала публика. Мне очень нравится здесь выступать, здесь всегда поддерживают. В произвольной программе просто хочу доказать себе, что могу хорошо кататься», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Второе место в короткой программе заняла японка Каори Сакамото. Третий результат продемонстрировала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Россиянка Евгения Медведева стала четвёртой, её соотечественница Софья Самодурова — девятой.

Произвольную программу фигуристки представят 22 марта. Чемпионат мира в Сайтаме завершится 24 марта.

Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Медведева — 4-я
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