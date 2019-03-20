Загитова: прокатом я довольна

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Она заняла первое место с результатом 82,08 балла.



«Прокатом я довольна. Очень тепло встречала публика. Мне очень нравится здесь выступать, здесь всегда поддерживают. В произвольной программе просто хочу доказать себе, что могу хорошо кататься», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Второе место в короткой программе заняла японка Каори Сакамото. Третий результат продемонстрировала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Россиянка Евгения Медведева стала четвёртой, её соотечественница Софья Самодурова — девятой.



Произвольную программу фигуристки представят 22 марта. Чемпионат мира в Сайтаме завершится 24 марта.