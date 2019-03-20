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Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по лыжным гонкам

Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт

Федерация лыжных гонок России на официальном сайте обнародовала состав национальной команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Квебеке (Канада) с 22 по 24 марта.

Женщины: Белорукова Юлия, Истомина Мария, Непряева Наталья, Седова Анастасия.

Мужчины: Белов Евгений, Большунов Александр, Ларьков Андрей, Мельниченко Андрей, Спицов Денис.

В Квебеке спортсмены пробегут спринт свободным стилем, масс-старт классическим стилем и гонку преследования свободным стилем. Борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира продолжают вести Непряева и Большунов. Первая отстаёт от норвежки Ингвильд Флугстад Эстберг на 97 очков. Большунов уступает тоже норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо 14 зачётных баллов.

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