Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по лыжным гонкам

Федерация лыжных гонок России на официальном сайте обнародовала состав национальной команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Квебеке (Канада) с 22 по 24 марта.

Женщины: Белорукова Юлия, Истомина Мария, Непряева Наталья, Седова Анастасия.

Мужчины: Белов Евгений, Большунов Александр, Ларьков Андрей, Мельниченко Андрей, Спицов Денис.

В Квебеке спортсмены пробегут спринт свободным стилем, масс-старт классическим стилем и гонку преследования свободным стилем. Борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира продолжают вести Непряева и Большунов. Первая отстаёт от норвежки Ингвильд Флугстад Эстберг на 97 очков. Большунов уступает тоже норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо 14 зачётных баллов.