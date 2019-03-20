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Елена Аникина избрана президентом Федерации бобслея России

Елена Аникина избрана президентом Федерации бобслея России
Другие / Прочие виды спорта

Елена Аникина выиграла выборы президента Федерации бобслея России, который состоялись в Сочи, сообщает ТАСС. Её конкурентами в борьбе за должность были Андрей Пимашков и Олег Соколов.

Незадолго до выборов Соколов снял свою кандидатуру пользу Пимашкова, тем не менее, Андрей получил лишь 8 голосов из 33.

Напомним, Аникина возглавляет Федерацию бобслея России с 22 января – тогда он пришла на смену отстранённому от спортивной деятельности, связанной с бобслеем Александру Зубкову в качестве временной главы ФБР. Ранее Елена работала исполнительным директором Союза биатлонистов России и советником президента Олимпийского комитета России.

Александр Зубков, ранее возглавлявший Федерацию бобслея России, подал апелляцию в CAS на решение о своей двухлетней дисквалификации. Его отстранение включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с бобслеем.

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