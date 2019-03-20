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Загитова выступит 23-й в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме

Загитова выступит 23-й в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме
Другие / Фигурное катание

Стал известен порядок выступления спортсменок в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступит 19-й, олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова – 23-й. Ещё одна представительница России Софья Самодурова выйдет на лёд 16-й.

Напомним, после короткой программы в лидеры соревнований вырвалась Загитова, набрав 82,08 балла. Медведева занимает четвёртое место (74,23), Самудорова – девятое (70,42). Стоит отметить, что произвольную программу женщины покажут 22 марта.

Мировое первенство по фигурному катанию пройдёт с 20 по 24 марта. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

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