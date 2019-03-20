Медведева: с этой сцены я в слезах не уйду, надоело

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о выступлении в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), где она стала четвёртой с результатом 74,23 балла.

«Я очень скучала по позитивным эмоциям после проката. Я выходила сегодня на старт, чтобы, несмотря ни на что, откататься хорошо. С этой сцены я в слезах не уйду. Надоело. Сколько это было – шесть раз в сезоне? Руки опускались. И моим тренерам это поднадоело. Да, выходила преодолевать себя, свои страхи. Довольна тем, что без грубых ошибок откаталась. Помарки были, но как говорит Джейсон Браун, когда меня успокаивает, — step by step. Так что сегодня я сделала ещё один шаг вперёд.

Что касается публики, то положительной энергетики она добавляет. Любой фигурист с удовольствием выступает в Японии. Мы здесь чувствуем себя как дома. Как только ты вышел на лёд, то тебе аплодируют. Публика ничего не ждёт, она наслаждается самим фигурным катанием. Зрители не следят за экшеном, шоу. Они просто наслаждаются самым прекрасным видом спорта на нашей планете — фигурным катанием. Я работаю над собой, мой мозг поменялся, стараюсь быть позитивной. Перед стартом не хожу, не «рэжу» взглядом, а веду себя поспокойнее», — цитирует Медведеву официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.