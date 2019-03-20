Авербух похвалил Загитову и Медведеву за лучшие прокаты в сезоне

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступление Алины Загитовой и Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Загитова захватила лидерство, Медведева занимает четвёртое место.

«Браво, Алина! Видно, что она подошла к чемпионату мира в очень хорошей форме. Браво тренерскому штабу, Этери Тутберидзе. Видно, что прокат очень хороший, никаких изменений в её программе не было, шла на каскад и блестяще с ним справилась. Никаких поблажек себе не дала и заслуженно лидирует с хорошим отрывом.

Женя может занести этот прокат себе в зачёт. Это её лучшее выступление в этом сезоне, она получила хорошие оценки. Но до конца быть довольной она не может, потому что была неточность на каскаде, первый прыжок не был докручен. Этого могут не видеть зрители, но видят все специалисты. Совершенно точно Женя могла бы справиться с этим элементом. На тренировках она никогда не ошибалась на элементе, но это история про психологию. Пару баллов Женя на этом потеряла. В целом мне её выступление понравилось, с точки зрения скольжения, подачи, выполнения элементов Женя большая умница. Тяжелейший для неё сезон, но она в строю и не потеряла шансы на победу», — приводит слова Авербуха сайт телеканала «360».

Также Авербух считает, что японку Рику Кихиру, сорвавшую тройной аксель, и Елизавету Турсынбаеву из Казахстана, занимающую третье место не стоит сбрасывать со счетов в борьбе за медали.

«Неудача неудаче рознь. Кихира сорвала свой самый сложный прыжок, который кроме неё никто на чемпионате мира не исполняет — тройной аксель. Она шла на определённый риск, не справилась с ним. Но её аксель никуда не делся, и в произвольной программе она сможет его выполнить и не единожды. Конечно, отыграть 12 баллов от Загитовой, если россиянка чисто откатает, невозможно, но остальных она догонит. Не надо сбрасывать со счёта Турсынбаеву, которая будет исполнять четверной сальхов. Я видел её готовность на Универсиаде, сейчас прибавила и вышла на пик. Мы можем ждать от неё большого сюрприза», — сказал Авербух.

Произвольную программу фигуристки покажут 22 марта.