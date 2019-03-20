Туктамышева оценила прокаты Медведевой и Загитовой на чемпионате мира—2019

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Все наши девочки откатались отлично. Я посмотрела распечатки судей, и выступления были оценены по достоинству. Нам всем нужно ждать произвольной программы.

Полностью согласна с суждениями, что Алина показывает олимпийское катание, Женя показала уверенность, которой у неё давно не было, а Соня Самодурова является нашим будущим», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

По итогам короткой программы лидирует Алина Загитова с результатом 82,08 балла. Евгения Медведева идёт на текущем четвёртом месте (74,23), Софья Самодурова занимает промежуточную девятую позицию (70,42).