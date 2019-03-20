Лучший в сезоне прокат короткой программы Медведевой на чемпионате мира в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) занимает четвёртое место. Двукратная чемпионка мира и Европы продемонстрировала лучший прокат в сезоне, но уступила соотечественнице Алине Загитовой, японке Каори Сакамото и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана.

Личный рекорд сезона Медведева улучшила на 3,25 балла. При этом та оценка была получена Медведевой на первых соревнованиях сезона ещё в сентябре 2018 года, когда спортсменка катала другую короткую программу.

Программа на музыку из оперы Джакомо Пуччини «Тоска» была оценена судьями в Японии в 74,23 балла. Медведева не докрутила прыжок в каскаде тройной флип – тройной тулуп, прекрасно исполнила двойной аксель и получила надбавку за тройной прыжок во второй части программы. 4 из 5 оценок Медведевой за компоненты превысили 9 баллов.

Видео короткой программы Евгении Медведевой на чемпионате мира доступно в YouTube Первого канала.