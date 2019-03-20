Валерий Шмаров посетит матч МФК «Спартак»

23 марта специальным гостем матча Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу «Спартак» — «Элекс-Фаворит» станет прославленный ветеран футбольного клуба «Спартак», двукратный чемпион СССР, а также обладатель золотых медалей чемпионата России Валерий Шмаров.

В московском «Спартаке» Валерий Валентинович успешно отыграл пять лет, дважды став чемпионом СССР, отметившись в заключительном матче чемпионата 1989 года на последней минуте «золотым голом» в ворота киевских динамовцев. В общей сложности за спартаковцев Валерий Шмаров провёл 143 матча, в которых сумел отличиться 54 раза.

Матч «Спартак» — «Элекс-Фаворит» пройдёт 23 марта во дворце спорта «Триумф» (г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 4). Начало игры – в 19:00. Перед началом игры Валерий Шмаров проведёт для всех красно-белых болельщиков автограф-сессию, начало которой намечено на 18:00.