Браун: прогресс Медведевой после неудачного начала сезона невероятный

Американский фигурист Джейсон Браун рассказал о знакомстве с россиянкой Евгенией Медведевой во время перехода к тренеру Брайану Орсеру, а также отметил прогресс двукратной чемпионки мира при работе с канадским специалистом в последнее время.

«Это было действительно невероятно. Думаю, то, что мы вместе прошли весь путь перехода к Орсеру, сделало сам процесс намного проще. Мы оба приехали, чтобы изменить себя. Поэтому, пройдя через взлёты и падения, адаптируясь к новому образу жизни, мне было приятно сделать этот шаг вместе с Евгенией. Когда она впервые приехала сюда, я помог ей устроиться в Канаде. У её мамы не было машины, я отвозил их. Мы собирались на тренировки вместе.

Мы познакомились при помощи соревнований. Мы пообщались и сфотографировались, переписывались в директе «инстаграма», да и просто поддерживали связь после встречи. К счастью, мы действительно стали близкими друзьями. Мне просто невероятно наблюдать за её прогрессом в этом году, потому что она неудачно провела старт сезона, но восстанавливает былые позиции", — приводит слова Брауна In the Loop.