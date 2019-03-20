Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Харви: российские спортсмены — жертвы антизападной пропаганды

Харви: российские спортсмены — жертвы антизападной пропаганды
Другие / Лыжный спорт

Двукратный чемпион мира, канадский лыжник Алекс Харви выразил мнение, что российские спортсмены являются жертвами антизападной пропаганды со стороны государства.

«Для меня есть разница между допинговыми историями Флойда Лэндиса, Макса Хауке и россиян, угодивших в такую организованную систему, которая была выявлена на Играх в Сочи. Хауке и Лэндис сделали свой собственный выбор в пользу допинга, и у меня нет к ним ни малейшей жалости. Как ни странно, несмотря на то что именно Россия, вероятно, украла наибольшее количество медалей за последнее десятилетие, я считаю россиян, принимавших допинг, в какой-то степени жертвами.

Общаясь со своим бывшим партнёром по команде Иваном Бабиковым, который родился в России, я понял, что у спортсменов из этой страны очень мало свободы в практически тоталитарной спортивной системе. Они являются жертвами антизападной пропаганды. Им внушают, что у них нет другого выбора, кроме как мошенничать, потому что так поступают все другие страны. Малейшее сопротивление может стоить им исключения из сборной и возвращения к посредственным условиям жизни. Поэтому у некоторых российских спортсменов приём допинга ассоциируется с сохранением достигнутой планки", — цитирует Харви radio-canada.ca.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент