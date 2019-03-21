Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ в Японии, Забияко и Энберт — бронзу

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар.
Золото выиграл китайский дуэт Вэньцзин Суй/Хань Цун, установивший новый мировой рекорд по сумме двух программ — 234,84 балла. Прежний рекорд принадлежал Тарасовой и Морозову, которые на чемпионате мира 2019 года получили 228,47 балла.
Бронзовыми призёрами стали россияне Наталья Забияко и Александр Энберт.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 234,84 (мировой рекорд).
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 228,47.
3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 217,98...
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 210,30.
Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.