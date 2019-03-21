Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ в Японии, Забияко и Энберт — бронзу

Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ в Японии, Забияко и Энберт — бронзу
Другие / Фигурное катание

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар.

Золото выиграл китайский дуэт Вэньцзин Суй/Хань Цун, установивший новый мировой рекорд по сумме двух программ — 234,84 балла. Прежний рекорд принадлежал Тарасовой и Морозову, которые на чемпионате мира 2019 года получили 228,47 балла.

Бронзовыми призёрами стали россияне Наталья Забияко и Александр Энберт.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 234,84 (мировой рекорд).
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 228,47.
3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 217,98...
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 210,30.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.

Фигурное катание. ЧМ-2019. Спортивные пары. Произвольная программа
21 марта 2019 года, четверг. 04:30 МСК
1
Китай
234.84
2
Россия
228.47
3
Россия
217.98
Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧМ в Японии
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент