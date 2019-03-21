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Хованцев: писали, что сборная ехала в Норвегию чуть ли не стоя. Это глупости

Хованцев: писали, что сборная ехала в Норвегию чуть ли не стоя. Это глупости
Другие / Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о настрое подопечных на заключительный этап Кубка мира, который стартует в Хольменколлене (Норвегия) сегодня, 21 марта.

«Уже провели здесь две тренировки, команда в хорошем, рабочем настроении. То, что писали про восьмичасовой переезд, что сборная добиралась чуть ли не стоя, — это глупости. Обычный переезд, который прошёл хорошо, у нас был комфортабельный автобус, у каждого спортсмена было по два сидения, все могли спокойно лежать или ходить по автобусу», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Расписание стартов
21 марта – спринт (женщины).
22 марта – спринт (мужчины).
23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

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