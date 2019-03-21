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Сорокина: Фуркада здорово подкосил чемпионат мира

Сорокина: Фуркада здорово подкосил чемпионат мира
Другие / Биатлон

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина прокомментировала отсутствие пятикратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира француза Мартена Фуркада в числе участников заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.

«Мартена здорово подкосил чемпионат мира. Перед эстафетой у него был растерянный вид. Обычно он выглядит очень собранным. Похоже, что психологически Мартен сейчас не очень хорошо себя чувствует и понимает, что в Хольменколлене ничего не покажет. Поэтому и принял такое решение», — приводит слова Сорокиной «Советский спорт».

Расписание стартов
21 марта – спринт (женщины).
22 марта – спринт (мужчины).
23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

Мартен Фуркад не вошёл в состав сборной Франции на этап КМ в Хольменколлене
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