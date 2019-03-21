Сорокина: Фуркада здорово подкосил чемпионат мира

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина прокомментировала отсутствие пятикратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира француза Мартена Фуркада в числе участников заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.

«Мартена здорово подкосил чемпионат мира. Перед эстафетой у него был растерянный вид. Обычно он выглядит очень собранным. Похоже, что психологически Мартен сейчас не очень хорошо себя чувствует и понимает, что в Хольменколлене ничего не покажет. Поэтому и принял такое решение», — приводит слова Сорокиной «Советский спорт».

Расписание стартов

21 марта – спринт (женщины).

22 марта – спринт (мужчины).

23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).