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Юрлова-Перхт: физически уже чувствуется усталость, но психологически силы есть

Юрлова-Перхт: физически уже чувствуется усталость, но психологически силы есть
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о состоянии перед спринтерской гонкой в рамках заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«Физически уже чувствуется усталость, но психологически ещё есть силы. Тем более что погода в Хольменколлене добавляет настроения, тут очень тепло, некоторые даже в футболках бегают», — приводит слова Юрловой-Перхт сайт «Матч ТВ».

Расписание стартов
21 марта – спринт (женщины).
22 марта – спринт (мужчины).
23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Юрлова-Перхт завоевала серебряную медаль в масс-старте.

Юрлова-Перхт обратилась к болельщикам и команде после завоевания серебра ЧМ
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