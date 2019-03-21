Юрлова-Перхт: физически уже чувствуется усталость, но психологически силы есть

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о состоянии перед спринтерской гонкой в рамках заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
«Физически уже чувствуется усталость, но психологически ещё есть силы. Тем более что погода в Хольменколлене добавляет настроения, тут очень тепло, некоторые даже в футболках бегают», — приводит слова Юрловой-Перхт сайт «Матч ТВ».
Расписание стартов
21 марта – спринт (женщины).
22 марта – спринт (мужчины).
23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Юрлова-Перхт завоевала серебряную медаль в масс-старте.
Юрлова-Перхт обратилась к болельщикам и команде после завоевания серебра ЧМ