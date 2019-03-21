Норицын: девушки смогут выдохнуть только после чемпионата России по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил состояние подопечных перед спринтерской гонкой на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).



«Не думаю, что девушки уже расслабились, всё-таки это важный этап Кубка мира и соревновательная деятельность в этом сезоне ещё не закончена. Им ещё предстоит старт на чемпионате России, только потом они смогут выдохнуть», — приводит слова Норицына сайт «Матч ТВ».

В состав женской команды на этап в Хольменколлене были включены: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко.

Женская спринтерская гонка в Хольменколлене состоится сегодня, 21 марта.