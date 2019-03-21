Энберт: на душе — удовлетворение и радость, это был отличный чемпионат мира

Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в дуэте с Натальей Забияко, поделился впечатлениями от завоевания бронзы чемпионата мира в Сайтаме (Япония).

«Это был тот самый момент, когда всё понимаешь и без оценок и когда ты сделал всё, что мог. Сейчас на душе — удовлетворение и радость, это был отличный турнир. Чемпионат мира для нас очень важное событие, мы готовились и примерялись к нему с самого начала сезона, думали, как и что сделать лучше, учитывали все замечания тренеров и в итоге прибавили в скорости, эмоциях, чистоте катания, всё сделали по максимуму», — приводит слова Энберта ТАСС.

Золото выиграл китайский дуэт Вэньцзин Суй/Хань Цун. Серебряными призёрами стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.