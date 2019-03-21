Шельбрейд: Фуркад стал отвлекаться на другие вещи и где-то потерял мотивацию

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд прокомментировала победу соотечественников в медальном зачёте чемпионата мира 2019 года, а также объяснила провал француз Мартена Фуркада, который в Эстерсунде (Швеция) остался без наград.

«Мне приятно, что Норвегия выиграла больше всего медалей, особенно приятно то, что мы выиграли все эстафетные гонки! Это уникальное достижение, и это очень важно для нашей страны. Было много хороших гонок для норвежских спортсменов, но были и такие, где мы могли выступить лучше.

Йоханнес Бё силён сейчас как никогда, что он и доказал в этом сезоне. Но даже он не может постоянно выигрывать. Видно, что он к концу сезона немного подустал, и ему не так просто фокусироваться на стрельбе.

Провал Фуркада? Мартен тоже живой человек. Он семь лет подряд был лидером в мужском биатлоне. Мартен немного поменял тренировочный процесс, стал больше отвлекаться на другие вещи, где-то потерял мотивацию. В биатлоне любая мелочь может выбить тебя из колеи. То же самое было и с Уле-Эйнаром, и другими лидерами. Невозможно быть всё время лидером и побеждать", — цитирует Шельбрейд Biatlhon.com.ua.

Заключительный этап Кубка мира пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.