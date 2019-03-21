Энберт: цели остаются прежними — стать лучшими в мире, мы можем это

Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в дуэте с Натальей Забияко, прокомментировал прогресс в катании, который позволил им стать третьими на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар.

«Мы были отлично готовы, мы знаем, что у нас — отличные программы. Когда всё складывается, начиная с первых тренировок, то появляются отличные ощущения от проката, от старта. Со стороны кажется, что мы сделали большой шаг на этом чемпионате, в этом сезоне. Но на самом деле мы делаем такие шаги каждый день, на каждой тренировке.

Возможно, раньше это было не так заметно. Возможно, потому, что мы с Наташей не так давно встали в пару — за год до Олимпийских игр. Но мы чувствовали, что прогрессируем. Просто сейчас с появлением медалей – это становится более заметно для зрителей. Мы же знали, что движемся вперёд, с какой скоростью и что всё равно придём к своей цели. И секрета тут никакого нет. Секрет лишь в том, что нужно работать. А цели у нас остаются прежними – стать лучшими в мире. Мы чувствуем, что можем это", — цитирует Энберта официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.