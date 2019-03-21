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Козловский: на таких соревнованиях показываем всю нашу жизнь

Козловский: на таких соревнованиях показываем всю нашу жизнь
Другие / Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, поделился эмоциями от выступления на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Мы работаем ради победы, ради преодоления себя. За эти 7-8 минут, что длятся обе программы, видна лишь верхушка айсберга, и многие не представляют, какая работа проделана спортсменами до выступления, сколько всего они пережили внутри коллектива, с какими проблемами сталкивались. На таких соревнованиях мы показываем не только наши наработанные элементы, но и всю нашу жизнь. Мы переживаем и трудимся ради таких эмоций – эмоций победы и преодоления себя», — цитирует Козловского официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

В соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира Бойкова и Козловский стали шестыми. Чемпионами стали Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая. Российские пары Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Наталья Забияко с Александром Энбертом стали вторыми и третьими соответственно.

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