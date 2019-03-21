Лазукин: я в Сайтаму не собирался, надежды особой не было, и тут такое!

Российский фигурист Андрей Лазукин прокомментировал своё включение в состав команды на чемпионат мира в Сайтаме (Японря) и оценил выступление в короткой программе. Судьи оценили его прокат в 84,95 балла. В заявке на чемпионат мира Лазукин заменил Максима Ковтуна.

«Новость стала для меня достаточно шоковой — я в Сайтаму не собирался, надежды особой не было, и тут такое! Но из формы я не выходил — всё сложилось нормально. Выступил сначала на Универсиаде, потом приехал сюда — это нормально. Мы профессионалы, на всех стартах надо уметь настраиваться.



Прыжки были не самые чистыми, вращения. Но для дебюта вполне, произвольная всегда чуть сложнее, это заключительный шаг и ты должен сделать максимум», — цитирует Лазукина ТАСС.



Произвольную программу фигуристы представят 23 марта.