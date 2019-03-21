Американскую фигуристку обвинили в умышленном нанесении травмы кореянке на ЧМ

Американская фигуристка Мэрайя Белл находится под подозрением в нанесении умышленного повреждения корейской коллеге Лим Ён Су на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), сообщает информационное агентство AFP.

Инцидент случился во время тренировочных прокатов перед короткой программой. Сторона корейской спортсменки обвиняет Белл в том, что та умышленно ударила Лим Ён Су коньком по ноге. Союз конькобежного спорта Кореи уже подал официальную жалобу на американку. В Международном союзе конькобежцев (ISU) начали расследование данного инцидента. Белл пока извинений сопернице не принесла.

Несмотря на травму, короткую программу на чемпионате мира Лим Ён Су завершила на пятом месте с лучшим результатом в карьере — 72,91 балла. Американка Белл заняла шестое место.