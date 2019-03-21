Туктамышева прокомментировала выступление бойфренда на чемпионате мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала оценку выступлению бойфренда Андрея Лазукина в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Ура! Андрюшка, молодец», — написала спортсменка в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

После своего выступления Лазукин захватил промежуточное лидерство в короткой программе на чемпионате мира. Его результат — 84,95 балла. Однако позже его результат смог превзойти француз Кевин Аймоз, прокат которого судьи оценили в 88,24 балла.

В составе сборной России Лазукин заменил Максима Ковтуна. Всего в мужских соревнованиях принимают участие 35 фигуристов. Из россиян на лёд также выйдут Александр Самарин и Михаил Коляда.