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Касперович: ни о какой индивидуальной подготовке Логинова речи не идёт

Касперович: ни о какой индивидуальной подготовке Логинова речи не идёт
Другие / Биатлон

Тренер Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал методы подготовки спортсмена. Он считает, что лидер сборной России не должен тренироваться индивидуально.

«У меня прекрасные отношения с Логиновым, отличное взаимопонимание в плане тренировок и психологической подготовки. Многие сейчас муссируют, что, мол, спортсмен должен тренироваться индивидуально, отдельно от команды. Ни о какой индивидуальной подготовке речи не идёт. Спортсмен будет готовиться в команде. Я всегда был категорически против отдельной работы.

Если спортсмен попадает в сборную, то должен работать с командой. Есть ряд тренировок, которые ничем нельзя заменить в индивидуальной подготовке. Те же спарринги. Так что у нас всё нормально», – цитирует Касперовича «Спорт день за днём».

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