Степанова и Букин выступят в ритм-танце на чемпионате мира под 26-м номером

Российская пара Александра Степанова и Иван Букин получили 26-й номер для выступления в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев. Они выйдут на лёд предпоследними.

Ещё один российский дуэт в лице Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выйдет на лёд 18-м. Свои номера в ритм-танце фигуристы продемонстрируют в пятницу, 22 марта.

Чемпионат мира в Сайтаме продлится до воскресенья. На турнире Россия уже завоевала две медали. В соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, а Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место. В эти минуты в рамках турнира мужчины демонстрируют короткую программу.