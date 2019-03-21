Касперович: тему допинга у Логинова поднимают в основном российские журналисты

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал решение подопечного отказаться от общения с журналистами на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).



«На чемпионате мира мне звонило очень много журналистов. Но тема общения у нас ведь каждый раз одна и та же. Не выступления, не противостояния, не как готовился. Тема только одна. Вы знаете какая. Уже оскомину набила. И кто поднимает? В основном только российские журналисты. Вот и приняли решение Логинову отказаться от общения, я в том числе.



Никакого давления от Губерниева не было. У нас хорошие отношения с Дмитрием. Важно ведь знать характер Александра. Он достаточно интересный, интеллектуально развитый парень. Но он по-своему готовится к соревнованиям и никого не впускает в эту часть работы во время турниров, поэтому надо немножко подождать, когда закончится сезон. Тогда он будет готов. И на чемпионате России уже даст интервью», — цитирует Касперовича «Спорт день за днём».



Касперович также рассказал, было ли Логинову важно обойти француза Мартена Фуркада на чемпионате мира.



«Нет, конечно. Фуркад очень силен. Мне его чисто по-человечески жалко. Но не мне и не вам его судить. Фуркад – это трудяга. Он должен сам разобраться с тем, что пошло не так и почему показал такие результаты. Но принципиальной задачи обойти Фуркада у Логинова не было. Вот если бы Самуэльссон, то это да. Это принципиально. А с Фуркадом у них наладились отношения. Они здороваются, общаются», – сказал тренер.

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