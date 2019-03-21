Для транспортировки кровяного допинга Шмидт использовал организмы спортсменов

Немецкая прокуратура озвучила новые факты по делу спортивного врача из Эрфурта Марка Шмидта, который курировал допинговую сеть, затронувшую несколько видов спорта и разные уголки планеты, сообщает Spiegel.

Так, государственный прокурор Мюнхена Кай Гребер рассказал, что перед отъездом на соревнования некоторым из спортсменов вводили в вены дополнительный литр крови. Таким образом, допингисты в своём теле транспортировали на длинные расстояния кровь, которая по прибытии в конечную точку выводилась из организма. Чтобы ненормально высокое давление в кровообращении не причиняло вреда во время перелётов, спортсмены были вынуждены принимать лекарства от тромбоза.

Допинговая сеть Шмидта была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга.