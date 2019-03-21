Логинов: рад медалям, но чемпионат мира всё-таки оценю на четвёрку

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Он завоевал серебро в спринте и бронзу в эстафете.



«Конечно, я рад двум своим медалям, но чемпионат мира можно оценить всё-таки на четвёрку. Потому что всё-таки во всех гонках были возможности выступить намного лучше и бороться за медали. Я получил колоссальный опыт, так что надеюсь, что в будущем буду совершать как можно меньше ошибок.



Состояние у меня было вполне хорошее, тем более что сезон очень длинный получился. Да, конечно, были очень длинные перелёты из Америки, но я ни капли не сожалею, что туда съездил, это тоже очень хороший опыт для меня был. Там получились хорошие гонки, поэтому своим состоянием я был доволен», — сказал Логинов в интервью Kalashnikov Media.

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