Тренер американской фигуристки Белл: разве эта девочка способна кого-то обидеть?

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) разгорелся скандал между американкой Мэрайей Белл и кореянкой Лим Ён Су. Тренер Рафаэл Арутюнян, который работает с обеими спортсменками, прокомментировал инцидент.

«Дело в том, что у Мэрайи в этом месте программы движение, которым она очень сильно отводит назад ногу и вытягивает её. Вот и получилось, что лезвием конька она слегка чиркнула по голени Лим Ён Су. Разумеется, это было не намеренно.

Никаких разногласий между этими спортсменками в тренировке у меня вообще ни разу не случалось. Да и потом, вы же видели Мэрайю. Разве эта девочка способна кого-то обидеть? Не представляю, кому могло вообще прийти в голову написать такое», — цитирует Арутюняна «Р-Спорт».