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Тренер американской фигуристки Белл: разве эта девочка способна кого-то обидеть?

Тренер американской фигуристки Белл: разве эта девочка способна кого-то обидеть?
Другие / Фигурное катание

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) разгорелся скандал между американкой Мэрайей Белл и кореянкой Лим Ён Су. Тренер Рафаэл Арутюнян, который работает с обеими спортсменками, прокомментировал инцидент.

«Дело в том, что у Мэрайи в этом месте программы движение, которым она очень сильно отводит назад ногу и вытягивает её. Вот и получилось, что лезвием конька она слегка чиркнула по голени Лим Ён Су. Разумеется, это было не намеренно.

Никаких разногласий между этими спортсменками в тренировке у меня вообще ни разу не случалось. Да и потом, вы же видели Мэрайю. Разве эта девочка способна кого-то обидеть? Не представляю, кому могло вообще прийти в голову написать такое», — цитирует Арутюняна «Р-Спорт».

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Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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