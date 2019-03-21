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Кузьмина: завершу карьеру в личных гонках, но ещё год могу помогать в эстафете

Кузьмина: завершу карьеру в личных гонках, но ещё год могу помогать в эстафете
Другие / Биатлон

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина подтвердила, что намерена прекратить выступления в личных гонках по окончании сезона, но готова продолжать помогать команде в эстафете.

«Я завершу карьеру в личных гонках, но мы рассматриваем вариант помощи сборной в эстафетах ещё на протяжении года, или пока не будет найдена четвёртая биатлонистка, которая сможет заменить меня», — приводит слова Кузьминой Sport.cz со ссылкой на RTVS.

Анастасия Кузьмина — трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира и двукратный призёр мирового первенства, двукратная чемпионка Европы.

Она примет участие в заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который стартует в Хольменколлене (Норвегия) сегодня, 21 марта.

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