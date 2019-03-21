Тарасова — о выступлении Коляды: просто без слов, не могу уже о нём говорить

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуриста Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Понимаете, он — не Джейсон Браун, чтобы просто кататься. Просто без слов. Я не могу уже о нём говорить. Получается, я его всё время ругаю, а хвалить то не за что. А так бы похвалила. Зачем разгоняться как сумасшедший? Когда это он с такой-то скоростью прыгал? Ему просто подфартило с такими оценками. Я рада за него», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

Судьи оценили выступление Коляды в 84,23 балла. Короткую программу он завершил на десятом месте. Лидерство захватил американец Нэйтан Чен, получивший от судей 107,40 балла.