Тарасова: только идиоты могут сказать, что мы своих не любим

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуриста Александра Самарина в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Сашка — молодец, там прыжок сорвал, а здесь флип сделал. Зашёл, сделал мимо. Он сам от себя в шоке. Он вообще этого не делает, но это чемпионат мира. Он только что приехал, мы ведь летели вместе. Исполнил четверной флип. Жалко его. Только идиоты могут сказать, что мы своих не любим. Мы своих любим и знаем же, что он по нулям никогда не делал», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Самарин завершил выступления в короткой программе на 20-м месте. От судей он получил 78,38 балла. Два других россиянина Михаил Коляда и Андрей Лазукин расположились на 10-й и 11-й позициях соответственно.