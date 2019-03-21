Черезов: никакой драмы в том, что биатлонисты поехали в Осло на автобусе, нет

Член правления Союза биатлонистов России, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал решение сборной России отправиться на этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из Эстерсунда (Швеция) на автобусе.

«Что касается логистики из Эстерсунда в Осло, которую сейчас в средствах массовой информации обсуждают. Я думаю, что ничего серьёзного тут нет. Команда добралась на автобусе, ничего страшного тут нет. Есть и другие команды, которые добираются и по Европе перемещаются так же. Например, из Италии ехать в Оберхоф — 6-7-8 часов дороги. Если посчитать, сколько логистика занимает на самолёте: как минимум команда приезжает в аэропорт за три часа до вылета, лететь около часа, получение багажа обычно затягивается (у спортсменов очень много вещей), ехать до гостиницы ещё час. В итоге получается 6-7 часов дороги.

Может быть, на автобусе чуть дольше, но плюсы есть и там и там, что самолётом, что автобусом. В автобус ты сел, и всё: можешь отдыхать, никуда не ходить, спать. Если лететь самолётом, то ты долго носишь с собой вещи, таскаешь их на себе.



В общем, ничего тут такого нет. Многие команды так ездят. Никакой драмы тут нет — это раз. Во-вторых, переезжали в понедельник, а первая гонка — в четверг. Два дня есть для восстановления. Думаю, все уже спокойно восстановились, покатались и отдохнули после чемпионата мира», — сказал Черезов в интервью Kalashnikov Media.

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