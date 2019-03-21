Коляда и Самарин отказались общаться со СМИ после короткой программы на ЧМ

Российские фигуристы Михаил Коляда и Александр Самарин отказались отвечать на вопросы журналистов после выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

По итогам короткой программы Коляда показал 10-й результат. Судьи оценили его выступление в 84,23 балла. Самарин расположился на 20-й позиции. Его результат — 78,38 балла. Для него это дебютный чемпионат мира. Ещё один россиянин Андрей Лазукин стал 11-м. От судей он получил 84,05 балла. Лазукин также дебютировал на чемпионате мира.

Тройку лидеров после короткой программы у мужчин составили американцы Нэйтан Чен (107,40 балла), Джейсон Браун (96,81) и японец Юдзуру Ханю (94,87).