Ягудин — о выступлении Коляды: хотелось бы услышать «простите, нам стыдно»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление российского фигуриста Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Ну что, для того чтобы не было каких-то дальнейших нападок, я пока помолчу. Но одно хочу, знаете, услышать. Даже не от нас, а от Миши Коляды, от тренера. После выступления Александра Самарина мы услышали фразу, которая мне действительно до сих пор запомнилась: „Простите, нам стыдно“. Хотелось бы услышать, наверное, и сейчас», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

По итогам короткой программы Коляда занял 10-е место. Судьи оценили его выступление в 84,23 балла. Лидирует с результатом 107,40 балла американец Нэйтан Чен.