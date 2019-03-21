Тренер Самарина: стыдно

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста Александра Самарина, во время оглашения оценки подопечного за короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) сказала «стыдно». Спортсмен за свой прокат получил 78,38 балла и занял 20-е место.



Самарин после выступления отказался отвечать на вопросы журналистов.

Тройку лидеров после короткой программы у мужчин составили американцы Нэйтан Чен (107,40 балла), Джейсон Браун (96,81) и представитель Японии Юдзуру Ханю (94,87).

Россиянин Михаил Коляда продемонстрировал 10-й результат (84,23), его соотечественник Андрей Лазукин стал 11-м (84,05).

Произвольную программу фигуристы продемонстрируют 23 марта. Чемпионат мира в Сайтаме завершится 24 марта.

Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме, Коляда — 10-й