Акутин: для съёмок в сериале на телеканале СТС тренировался три раза в неделю

Данил Акутин, исполнитель главной роли сериала «Мамы чемпионов», рассказал о своих спортивных навыках и кумирах.



«В первую очередь сериал «Мамы чемпионов» — это семейная драма. Его нужно смотреть со своими родителями.



Для съёмок в сериале мы много тренировались, ходили в спортивный клуб ЦСКА три раза в неделю, плавали. Не могу сказать, что поднял свой уровень плавания на высокий – переплыть Майкла Фелпса я не смогу, но на воде теперь держусь уверенно.



В первом классе мама отдала меня на тхэквондо. За четыре года я получил зелёный пояс, но после смены тренера ушёл из спорта. Мне очень нравятся смешанные единоборства в последнее время. Моим спортивным кумиром является Хабиб Нурмагомедов, и я очень рад, что он вышел на такой высокий уровень», – передаёт слова Акутина корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.

Премьера 20-серийной спортивной драмы «Мамы чемпионов» состоится 1 апреля на телеканале СТС. Роли в сериале исполняют: Екатерина Вилкова, Ирина Розанова, Павел Трубинер, Данил Якутин и другие.

Трейлер сериала можно увидеть в YouTube телеканала СТС.