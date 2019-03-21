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Сливко: по сравнению с прошлым годом я стала добрее. Шутка, конечно

Сливко: по сравнению с прошлым годом я стала добрее. Шутка, конечно
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как она изменилась за прошедший год и с каким настроением завершает сезон. Спортсменка примет участие в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Гонка состоится сегодня, 21 марта.

«Я стала добрее! Шутка, конечно. Что поменялось? Получился хороший сезон на Кубке IBU. Он мне придал уверенности. По сравнению с прошлым годом этот намного успешнее. Я довольна сезоном, довольна результатами. И думаю, что на следующий год будет уже легче и проще. Всё будет только лучше.

Большой плюс: на следующий год на первый этап Кубка мира у меня будет собственная квота, мне не придётся отбираться, волноваться. Я думаю, что это огромный плюс.

Ожидания от спринта? Главное, я хочу посмотреть, есть у меня прогресс, какие-то сдвиги по сравнению с прошлым годом. Минимум, на что я ставлю, — попадание в гонку преследования. Минимум, потому что я должна это сделать», — сказала Сливко в интервью Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.

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